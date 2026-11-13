Акції NVIDIA дешевшають із початку жовтня, а 12 листопада компанія оголосила про відставку Дженсена Хуанга. Чи можна заробити, коли ціна так сильно рухається, і не передбачати, куди вона піде далі? Можна, якщо торгувати не вручну, а ботом: ми перевірили на історичних даних трьох ботів Veles на NVDA, і всі три вийшли в плюс, причому один із них заробляє на падінні.
Нижче ви дізнаєтеся, чому подешевшали акції NVIDIA, який бот підійде саме вам і скільки грошей тримати на біржі, щоб бот пережив просідання. Ближче до кінця — правило Veles, за яким обирають баланс під ботів без стоп-лоса.
Результати ботів на акції NVIDIA
|Бот
|Напрямок
|Чистий прибуток
|MAE до депозиту
|Угод
|NVDA Long EMA
|на зростання
|48%
|33%
|204
|NVDA Long RSI
|на зростання
|38%
|23%
|79
|NVDA Short SrgArt
|на падіння
|37%
|10%
|198
Як читати таблицю
- Чистий прибуток — скільки бот заробив відносно депозиту після вирахування комісій біржі.
- MAE до депозиту — максимальний плаваючий збиток: наскільки глибоко йшла в мінус відкрита угода, у відсотках від депозиту. За MAE обирають, скільки грошей тримати на біржі.
Усі три боти торгують вічним (безстроковим) ф’ючерсом NVDA/USDT на Bybit з депозитом 100 USDT і плечем x5, без стоп-лоса. Ми перевірили їх на тикових даних з 6 травня по 13 листопада 2026 року — за цей час NVDA/USDT подешевшав на 14%. Раніших даних немає: Bybit відкрила торги цим контрактом у травні.
Чому акції NVIDIA впали: голова NVIDIA пішов у відставку
На початку жовтня акції NVIDIA коштували рекордно дорого, а потім почали дешевшати: інвестори засумнівалися, що компанії й далі так само швидко збільшуватимуть витрати на ШІ. 8 листопада Дженсен Хуанг визнав у листі співробітникам зв’язок із колишньою керівницею компанії Megaspeed, яку, за даними американських ЗМІ, спецслужби США вважають завербованою розвідкою Китаю. Рада директорів почала незалежне розслідування, і в понеділок, 9 листопада, акції NVIDIA закрилися на 4% нижче.
11 листопада рада директорів прийняла відставку Хуанга з посади генерального директора, а 12 листопада NVIDIA повідомила про це в пресрелізі. Хуанг керував компанією 33 роки, від її заснування. Тимчасовою генеральною директоркою стала фінансова директорка Колетт Кресс, а рада директорів шукає постійного керівника серед співробітників компанії та кандидатів ззовні.
12 листопада, після новин, ф’ючерс NVDA/USDT на Bybit опускався майже до $149 — нижче, ніж будь-якого дня від відкриття торгів.
Бот для торгівлі акціями NVIDIA: якого обрати
Боти Veles торгують акціями через ф’ючерси: бот відкриває угоду на зростання або на падіння ціни акції. Обирайте бота за тим, яке просідання ви готові витримати.
1. Не готові втрачати гроші
NVDA Short SrgArt — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на падіння.
- MAE — 10% депозиту, найменше просідання в добірці
- чистий прибуток — 37% за пів року
- 198 угод, усі завершені угоди закрито в плюс
Це шорт акцій NVIDIA ботом: бот продає, коли індикатор SrgArt DiverX знаходить ведмежу дивергенцію, тобто ціна оновлює максимум, а осцилятор MACD — ні. Якщо ціна йде проти угоди, бот додає ордери за сіткою, а потім закриває всю позицію за тейк-профітом. Наприкінці тесту в бота залишалася відкрита угода з невеликим збитком.
2. Хочете, щоб депозит не був увесь час в угоді
NVDA Long RSI — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на зростання.
- в угодах — 25% часу тесту, менше, ніж в інших ботів
- чистий прибуток — 38%
- 79 угод, середня триває понад добу
Бот входить рідко: йому потрібно, щоб RSI показав перепроданість, фільтр SuperTrend на 4-годинному графіку дозволив вхід, а індикатор VMC Divergence підтвердив розворот. Докуповує бот теж лише за сигналами індикаторів, а виходить, коли детектор сплесків об’єму показує сплеск і угода вже набрала мінімальний прибуток. Наприкінці тесту в бота була відкрита угода з плаваючим збитком 21% депозиту: перш ніж запускати бота, відкрийте бектест і подивіться, як вона розвивалася.
3. Готові пересидіти довге просідання заради максимального прибутку
NVDA Long EMA — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на зростання, ізольована маржа.
- чистий прибуток — 48%, найкращий результат у добірці
- MAE — 33% депозиту
- найдовша угода тривала 16 днів
Бот купує на коротких просіданнях: на трихвилинному графіку ціна опускається нижче швидкої ковзної середньої EMA, а індикатор ROC не дає увійти під час різкого падіння. Бот докуповує двома ордерами за сіткою і закриває угоду за невеликим тейк-профітом, тому середня угода триває близько пів доби. Усі 204 угоди закрито в плюс.
Якщо ви вперше запускаєте бота на акції, почніть із шорт-бота з першого пункту: у нього найменше просідання, і він заробляє на падінні ціни.
NVDA/USDT: ф’ючерси на американські акції за USDT
NVDA/USDT — вічний (безстроковий) ф’ючерс Bybit на ціну акцій NVIDIA. Ви не купуєте акції NVDA і не стаєте акціонером: ви відкриваєте угоду на зростання або падіння ціни, а прибуток і збиток отримуєте в USDT. Тому для ф’ючерсів на американські акції не потрібен брокерський рахунок — вистачить акаунта на Bybit.
Боти Veles торгують такими ф’ючерсами так само, як криптовалютними: ви обираєте пару, депозит і плече, а бот входить і виходить за своїми правилами. Якщо ви хочете купити самі акції або токен акції, а не торгувати ф’ючерсом, прочитайте нашу статтю «Акції США на криптобіржі: xStocks, Bybit, Hyperliquid і боти Veles».
Який депозит тримати на біржі під ботів на акції NVIDIA
На перехресній маржі баланс має бути більшим за депозит бота: якщо угода піде в мінус, вільні гроші не дадуть біржі ліквідувати позицію. Правила взято з довідки Veles, і вони залежать від типу маржі.
Боти на перехресній маржі без стоп-лоса — обидва боти з перших двох пунктів:
- якщо MAE менший за депозит, тримайте на біржі депозит × 2;
- якщо MAE більший за депозит, тримайте MAE × 2;
- якщо ботів кілька, сума їхніх MAE має бути не більшою за половину балансу.
В обох ботів MAE менший за депозит, тому під кожного тримайте 200 USDT.
Бот на ізольованій маржі — бот із третього пункту. Якщо біржа ліквідує позицію бота на ізольованій маржі, ви втратите весь його депозит — 100 USDT. Ми рекомендуємо тримати на біржі стільки грошей, щоб така втрата не перевищувала 1% балансу, тобто 10 000 USDT. Ліквідацію на ізольованій маржі бектест може не показати, тому перевірте її за формулою Bybit.
Як запустити бота на акції NVIDIA
- Зареєструйтеся на Bybit і поповніть рахунок у USDT.
- Підключіть Bybit до Veles через API-ключ — за інструкцією в довідці.
- Відкрийте бектест бота за посиланням із таблиці.
- Натисніть «Редагувати бота».
- Перевірте депозит і плече: з іншим депозитом або плечем результат буде іншим.
- Поповніть баланс за правилом із розділу вище і запустіть бота.
У розділі «Бектести» ви можете перевірити й інших ботів на акції та криптовалюту. Якщо у вас ще немає акаунта Veles, зареєструйтеся. Бот швидкого старту в Telegram проведе вас кроками від реєстрації до підключення біржі та запуску першого бота.
Часті запитання
Стаття не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати бектестів отримано на історичних даних, і вони не гарантують такого самого прибутку в майбутньому. Торгівля ф’ючерсами з плечем може призвести до втрати депозиту.