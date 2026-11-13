Акції NVIDIA дешевшають із початку жовтня, а 12 листопада компанія оголосила про відставку Дженсена Хуанга. Чи можна заробити, коли ціна так сильно рухається, і не передбачати, куди вона піде далі? Можна, якщо торгувати не вручну, а ботом: ми перевірили на історичних даних трьох ботів Veles на NVDA, і всі три вийшли в плюс, причому один із них заробляє на падінні.

Нижче ви дізнаєтеся, чому подешевшали акції NVIDIA, який бот підійде саме вам і скільки грошей тримати на біржі, щоб бот пережив просідання. Ближче до кінця — правило Veles, за яким обирають баланс під ботів без стоп-лоса.

Результати ботів на акції NVIDIA

Бот Напрямок Чистий прибуток MAE до депозиту Угод NVDA Long EMA на зростання 48% 33% 204 NVDA Long RSI на зростання 38% 23% 79 NVDA Short SrgArt на падіння 37% 10% 198

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Чистий прибуток — скільки бот заробив відносно депозиту після вирахування комісій біржі.

— скільки бот заробив відносно депозиту після вирахування комісій біржі. MAE до депозиту — максимальний плаваючий збиток: наскільки глибоко йшла в мінус відкрита угода, у відсотках від депозиту. За MAE обирають, скільки грошей тримати на біржі.

Усі три боти торгують вічним (безстроковим) ф’ючерсом NVDA/USDT на Bybit з депозитом 100 USDT і плечем x5, без стоп-лоса. Ми перевірили їх на тикових даних з 6 травня по 13 листопада 2026 року — за цей час NVDA/USDT подешевшав на 14%. Раніших даних немає: Bybit відкрила торги цим контрактом у травні.

Чому акції NVIDIA впали: голова NVIDIA пішов у відставку

На початку жовтня акції NVIDIA коштували рекордно дорого, а потім почали дешевшати: інвестори засумнівалися, що компанії й далі так само швидко збільшуватимуть витрати на ШІ. 8 листопада Дженсен Хуанг визнав у листі співробітникам зв’язок із колишньою керівницею компанії Megaspeed, яку, за даними американських ЗМІ, спецслужби США вважають завербованою розвідкою Китаю. Рада директорів почала незалежне розслідування, і в понеділок, 9 листопада, акції NVIDIA закрилися на 4% нижче.

11 листопада рада директорів прийняла відставку Хуанга з посади генерального директора, а 12 листопада NVIDIA повідомила про це в пресрелізі. Хуанг керував компанією 33 роки, від її заснування. Тимчасовою генеральною директоркою стала фінансова директорка Колетт Кресс, а рада директорів шукає постійного керівника серед співробітників компанії та кандидатів ззовні.

12 листопада, після новин, ф’ючерс NVDA/USDT на Bybit опускався майже до $149 — нижче, ніж будь-якого дня від відкриття торгів.

Бот для торгівлі акціями NVIDIA: якого обрати

Боти Veles торгують акціями через ф’ючерси: бот відкриває угоду на зростання або на падіння ціни акції. Обирайте бота за тим, яке просідання ви готові витримати.

1. Не готові втрачати гроші

NVDA Short SrgArt — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на падіння.

MAE — 10% депозиту, найменше просідання в добірці

чистий прибуток — 37% за пів року

198 угод, усі завершені угоди закрито в плюс

Це шорт акцій NVIDIA ботом: бот продає, коли індикатор SrgArt DiverX знаходить ведмежу дивергенцію, тобто ціна оновлює максимум, а осцилятор MACD — ні. Якщо ціна йде проти угоди, бот додає ордери за сіткою, а потім закриває всю позицію за тейк-профітом. Наприкінці тесту в бота залишалася відкрита угода з невеликим збитком.

2. Хочете, щоб депозит не був увесь час в угоді

NVDA Long RSI — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на зростання.

в угодах — 25% часу тесту, менше, ніж в інших ботів

чистий прибуток — 38%

79 угод, середня триває понад добу

Бот входить рідко: йому потрібно, щоб RSI показав перепроданість, фільтр SuperTrend на 4-годинному графіку дозволив вхід, а індикатор VMC Divergence підтвердив розворот. Докуповує бот теж лише за сигналами індикаторів, а виходить, коли детектор сплесків об’єму показує сплеск і угода вже набрала мінімальний прибуток. Наприкінці тесту в бота була відкрита угода з плаваючим збитком 21% депозиту: перш ніж запускати бота, відкрийте бектест і подивіться, як вона розвивалася.

3. Готові пересидіти довге просідання заради максимального прибутку

NVDA Long EMA — бот на NVDA, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса, торгує на зростання, ізольована маржа.

чистий прибуток — 48%, найкращий результат у добірці

MAE — 33% депозиту

найдовша угода тривала 16 днів

Бот купує на коротких просіданнях: на трихвилинному графіку ціна опускається нижче швидкої ковзної середньої EMA, а індикатор ROC не дає увійти під час різкого падіння. Бот докуповує двома ордерами за сіткою і закриває угоду за невеликим тейк-профітом, тому середня угода триває близько пів доби. Усі 204 угоди закрито в плюс.

Якщо ви вперше запускаєте бота на акції, почніть із шорт-бота з першого пункту: у нього найменше просідання, і він заробляє на падінні ціни.

NVDA/USDT: ф’ючерси на американські акції за USDT

NVDA/USDT — вічний (безстроковий) ф’ючерс Bybit на ціну акцій NVIDIA. Ви не купуєте акції NVDA і не стаєте акціонером: ви відкриваєте угоду на зростання або падіння ціни, а прибуток і збиток отримуєте в USDT. Тому для ф’ючерсів на американські акції не потрібен брокерський рахунок — вистачить акаунта на Bybit.

Боти Veles торгують такими ф’ючерсами так само, як криптовалютними: ви обираєте пару, депозит і плече, а бот входить і виходить за своїми правилами. Якщо ви хочете купити самі акції або токен акції, а не торгувати ф’ючерсом, прочитайте нашу статтю «Акції США на криптобіржі: xStocks, Bybit, Hyperliquid і боти Veles».

Який депозит тримати на біржі під ботів на акції NVIDIA

На перехресній маржі баланс має бути більшим за депозит бота: якщо угода піде в мінус, вільні гроші не дадуть біржі ліквідувати позицію. Правила взято з довідки Veles, і вони залежать від типу маржі.

Боти на перехресній маржі без стоп-лоса — обидва боти з перших двох пунктів:

якщо MAE менший за депозит, тримайте на біржі депозит × 2;

якщо MAE більший за депозит, тримайте MAE × 2;

якщо ботів кілька, сума їхніх MAE має бути не більшою за половину балансу.

В обох ботів MAE менший за депозит, тому під кожного тримайте 200 USDT.

Бот на ізольованій маржі — бот із третього пункту. Якщо біржа ліквідує позицію бота на ізольованій маржі, ви втратите весь його депозит — 100 USDT. Ми рекомендуємо тримати на біржі стільки грошей, щоб така втрата не перевищувала 1% балансу, тобто 10 000 USDT. Ліквідацію на ізольованій маржі бектест може не показати, тому перевірте її за формулою Bybit.

Як запустити бота на акції NVIDIA

Зареєструйтеся на Bybit і поповніть рахунок у USDT. Підключіть Bybit до Veles через API-ключ — за інструкцією в довідці. Відкрийте бектест бота за посиланням із таблиці. Натисніть «Редагувати бота». Перевірте депозит і плече: з іншим депозитом або плечем результат буде іншим. Поповніть баланс за правилом із розділу вище і запустіть бота.

У розділі «Бектести» ви можете перевірити й інших ботів на акції та криптовалюту. Якщо у вас ще немає акаунта Veles, зареєструйтеся. Бот швидкого старту в Telegram проведе вас кроками від реєстрації до підключення біржі та запуску першого бота.

Часті запитання 01 Чому впали акції NVIDIA? Інвестори почали продавати акції через розслідування навколо Дженсена Хуанга, а 11 листопада він пішов з посади генерального директора. Ще до цього акції дешевшали: інвестори засумнівалися в темпах витрат на ШІ. 02 Хто тепер голова NVIDIA? Тимчасова генеральна директорка — фінансова директорка Колетт Кресс. Рада директорів шукає постійного керівника. 03 Як заробити на падінні акцій NVIDIA? Відкрити угоду на падіння — шорт — на ф’ючерсі NVDA/USDT. Бот Veles NVDA Short SrgArt робить це сам: заробив 37% до депозиту за пів року тесту. 04 Як працює шорт акцій у боті? Бот відкриває продаж ф’ючерса, а закриває його купівлею за нижчою ціною. Різниця в ціні — прибуток. Якщо ціна зростає, бот додає ордери за сіткою і чекає, поки ціна повернеться до тейк-профіту. 05 Який прогноз щодо акцій NVIDIA? Ми не даємо прогнозів. Ботам зі статті прогноз не потрібен: вони входять за сигналами індикаторів і торгують і на зростання, і на падіння. Врахуйте, що 17 листопада NVIDIA опублікує звіт за квартал, і цього дня ціна може різко змінитися. 06 Чи потрібен брокер, щоб торгувати акціями NVIDIA? Ні. Ф’ючерс NVDA/USDT торгується на Bybit за USDT, вистачить акаунта на біржі та підключення до Veles через API-ключ. 07 Скільки потрібно грошей, щоб запустити бота на NVDA? Під бота на перехресній маржі без стоп-лоса тримайте на біржі два депозити бота, тобто 200 USDT за депозиту 100 USDT. 08 Чи можна запустити всіх трьох ботів на одному балансі? Двох ботів на перехресній маржі можна: їхні MAE у сумі менші за половину балансу в 400 USDT. Для бота на ізольованій маржі правило інше: під час ліквідації він втрачає весь депозит, тому тримайте на біржі в сто разів більше за його депозит — 10 000 USDT.

Стаття не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати бектестів отримано на історичних даних, і вони не гарантують такого самого прибутку в майбутньому. Торгівля ф’ючерсами з плечем може призвести до втрати депозиту.