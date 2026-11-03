Жовтень став для Veles місяцем масштабних продуктових запусків у Veles Брокер і нових інструментів для всіх користувачів. Ми випустили Grid-ботів, субакаунти та щоденник трейдера, додали торговий термінал у мобільні застосунки й відкрили архів найкращих бектестів.

Паралельно ми приєдналися до глобального турніру WSOT 2026 на Bybit, провели турнір Veles Брокер і підготували добірки ботів для BloFin, металів, HYPE, TAO та інших активів. Детальніше про це та інші новини жовтня — нижче.

Статистика Veles за жовтень

Торговий обсяг: $412M

$412M Сумарний прибуток користувачів: $1.30M

$1.30M У рекордний день ви заробили $175K 🔥

$175K 🔥 Ви закрили 1.40 M угод і протестували стратегії майже на 10 мільйонах років

Головні події жовтня

1. Запустили Grid-ботів

У Veles з’явилися Grid-боти — один із найбільш очікуваних інструментів за результатами опитувань. Бот розміщує сітку ордерів у заданому діапазоні та заробляє на коливаннях ціни, тому особливо добре працює у боковику, де DCA-бот може тижнями чекати на відскок.

На старті Grid-боти доступні ексклюзивно користувачам Veles Брокер. Комісію платформи з прибутку Grid-ботів ми не стягуємо. Перед запуском бота можна протестувати його на історичних даних за будь-який період і порівняти різні комбінації налаштувань.

Детальніше про створення Grid-бота читайте в нашій статті.

2. Субакаунти у Veles Брокер

Тепер на одній парі можна запускати кілька ботів без конфлікту позицій. Якщо запускати двох ботів на одній парі в межах одного акаунта, їхні позиції об’єднуються. На різних субакаунтах у кожного бота своя позиція та власний баланс.

Що це дає:

просадка ботів на одному субакаунті не призводить до ліквідації на іншому;

результат кожної стратегії одразу відображається в балансі її субакаунта.

Субакаунти доступні у Veles Брокер. Підключити брокерський рахунок можна в особистому кабінеті.

3. Щоденник трейдера

Для користувачів Veles Брокер з’явився щоденник трейдера. Він автоматично збирає ваші угоди та показує:

прибуток, збиток і комісії за будь-який період з урахуванням фандингу;

результат кожної угоди та кожної монети;

відсоток прибуткових угод, Profit Factor, середній прибуток і середній збиток.

Щоденник допомагає бачити торгівлю такою, якою вона є насправді, — з помилками та закономірностями.

4. Торговий термінал у застосунках

У застосунках Veles для iOS та Android з’явився торговий термінал для ручної торгівлі. Тепер не потрібно переходити у вебверсію або застосунок біржі, щоб відкрити угоду вручну.

У терміналі доступні:

графік TradingView з індикаторами та стаканом ордерів на одному екрані;

лімітні та ринкові ордери для лонгу й шорту з вибором плеча та типу маржі;

зміна ціни ордера та його переміщення безпосередньо на графіку;

закриття позицій ринковим або лімітним ордером.

Термінал доступний користувачам Veles Брокер. Завантажуйте застосунки: в App Store та Google Play.

5. Архів бектестів

Ми відкрили архів найкращих бектестів найкращих стратегій Veles. У ньому можна фільтрувати результати за 18 показниками: дохідність, відсоток прибуткових угод, MAE, біржа, торгова пара, плече, тривалість угоди, період бектесту, тип сітки, тейк-профіт і стоп-лос, Profit Factor, Recovery Factor та інші.

Доступ був безкоштовним до 8 жовтня. Зараз архів доступний на тарифах Pro і Quant. Відкрити архів можна в особистому кабінеті.

6. BloFin: турнір, бонуси та добірки ботів

BloFin проводить турнір із призовим фондом до 20 000 USDT за торговий обсяг. Мінімальний обсяг для участі — 100 000 USDT за період. Турнір триватиме до 9 листопада.

Також ми роздавали бонуси до $50 на комісії Veles за торгівлю на BloFin (угоди з 20 жовтня до 9 листопада). Для зручності підготували добірки ботів, які добре працюють саме з механікою BloFin: один і той самий бот з однаковими налаштуваннями на різних біржах може демонструвати різну тривалість угод і результати.

Як підключитися та які умови — у блозі Veles.

7. Команда Veles на WSOT 2026

Veles виходить на арену глобального турніру Bybit WSOT 2026. Набір до команди відкрито. Виконуйте завдання турніру та отримуйте квитки на розіграші призів (золотий злиток, iPhone, NVIDIA RTX 5090, Apple Vision Pro, Tesla Roadster та інші). Що раніше почнете — то більше шансів.

Командний турнір триватиме з 13 листопада до 2 грудня. Реєструйтеся за посиланням Veles та приєднуйтеся до команди. Подробиці — у статті.

8. Добірки ботів жовтня

У жовтні ми зосередилися на ботах для конкретних активів і ринкових ситуацій — готові стратегії можна використовувати як є або брати за основу для власних налаштувань.

Відео жовтня

За місяць ми випустили кілька оглядів і гайдів, корисних як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Розібрали, скільки ботів одночасно витримає депозит у 1000 USDT, як обмежити кількість ботів в угодах за допомогою блокувань Veles і чому блокування діють не для всіх ботів. Коли ринок падає, боти починають одночасно усереднюватися та забирають маржу з одного депозиту — важливо розуміти, чи вистачить вільної маржі.

Розповіли, які активи торгуються на тих самих біржах за ті самі USDT, але майже не залежать від біткоїна. Пояснили, чим ви ризикуєте, купуючи їх, чому налаштування ботів для топових альткоїнів не працюють на цих інструментах і якої помилки новачки припускаються вже в перший тиждень роботи з ними. У коментарях залишили актуальну добірку ботів для цих активів.

За останній тиждень ціна NEAR відкотилася на 17%, і незрозуміло, чи це перепочинок, чи початок падіння. У звичайний день різниця між найнижчою та найвищою ціною NEAR становить близько 12%. На таких коливаннях і заробляє бот: за рік він закривав майже по одній угоді на день, усі — з прибутком, і заробив 52% до депозиту без плеча. У відео розповіли про оптимальні налаштування.

Навіть якщо ваші боти вже працюють, варто відповісти на п’ять запитань: чи закривали ви угоду вручну або змінювали налаштування, коли бот ішов у мінус; чи змінювали депозит залежно від настрою; чи обираєте ботів лише за часткою прибуткових угод; чи заздалегідь визначили просадку, за якої вимкнете бота; і коли востаннє порівнювали статистику бота з бектестом. Правильні відповіді та розбір — у відео.

Після зламу біткоїн опустився до мінімуму з вересня, за добу ліквідували позиції приблизно на $1,5 млрд, а ринок перейшов у зону страху. У відео відповіли, чи це вже дно, чи падіння продовжиться, на якому етапі циклу зараз перебуває ринок, про що свідчать торгові обсяги на споті та ф’ючерсах і як накопичувати біткоїн частинами, не доводячи ф’ючерсну позицію до ліквідації.

Bitget оголосила про вихід із Росії, Білорусі та Казахстану, а MEXC почала закривати доступ користувачам із Росії та Білорусі. У відео розповіли, чому біржі йдуть, чи можуть так само піти Bybit та OKX і що буде з вашими грошима на цих майданчиках. Поки інші відмовляються від трейдерів із СНД, Veles Брокер залишається.

Що далі

Команда Veles продовжує розвивати Veles Брокер та інструменти для алготрейдингу. У листопаді підведемо підсумки турнірів WSOT і BloFin, продовжимо випускати оновлення та добірки ботів. Оновлюйте застосунки в App Store та Google Play.

До зустрічі в наступному звіті, і всім зеленого PNL!