Вітрина готових ботів | Що потрібно знати перед запуском?
Команда Veles провела комплексне тестування та оновлення налаштувань, представлених на вітрині готових ботів Veles.
До опису ботів додаються результати бектестингу за період в 1 рік. Також ми доклали рекомендації щодо оптимального застосування цих налаштувань у реальній торгівлі.
Перед запуском рекомендується проводити бектестування за останні тижні для звірки їхньої ефективності в поточній ситуації на ринку.
У разі негативного настрою на ринку рекомендується утриматися від їх використання до моменту відновлення ринку.
Активи, встановлені для роботи ботом, обрані за топом капіталізації CoinMarketCap. Налаштування підійдуть для роботи на будь-якій біржі, проте створені виключно під конкретну монету.
Що робити, щоб уникнути ліквідації?
Не запускайте ботів на весь депозит - виділяйте невелику частину від загального балансу. Ми рекомендуємо задіяти для всіх ботів не більше 30% від наявних коштів (з урахуванням плеча теж). Сума, що залишилася, необхідна для підтримки позиції.
Торгуючи ботом зі стоп-лосом, розраховуйте його вартість відносного вашого балансу. На один стоп-лосс має припадати не більше 1% від загальної суми на вашому рахунку. Щоб дізнатися вартість стоп-лосу в налаштуваннях бота, натисніть на кнопку «Попередній перегляд», де буде показана його вартість. Ще один спосіб - провести бектестування стратегії за обраний період і знайти угоду зі збитком.
Одним зі способів уникнути ліквідації - ручне усереднення, однак цю методику не рекомендується використовувати новачкам.
Також ви можете уникати просадки, використовуючи методику ручного закриття позицій на біржі перед проливом. Ознайомтеся з подібною методикою в навчальному ролику.
1. $1 TOP Bot
Опис: Бот розроблений виключно в освітніх цілях, щоб вивчити механізми роботи ринку і платформи. Плече х6 дає можливість відкривати угоди з мінімальною сумою. Встановлено стоп-лосс.
Сигнали: помірні
2. Min Dep Bot
Опис: Бот для невеликого балансу в 50 USDT з х2 плечем. Миттєво входить в угоду за ринковою ціною, використовуючи фільтр «Ціна > 0». У наступних додаваннях ордерів використовує функцію усереднення за сигналом, що дає змогу постійно залишатися в ринку й ефективно набирати позицію.
Сигнали: часті
Опис:
Бот з одним ордером і стоп-лоссом, призначений для невеликого балансу в 100 USDT з плечем х2. Для входу в угоду застосовується комбінація індикаторів MRC на різних таймфреймах. В алгоритмі передбачено функцію додаткового закриття збиткової угоди за сигналом індикатора (відсутній мінімальний PnL у профіті), що допомагає знизити можливі втрати від встановленого стоп-лосса.
Сигнали: часті
4. RSI Grid
Опис: Бот із широкою сіткою ордерів, розставляє ордери в 20% перекритті. Для входу використовує сигнал комбінації індикаторів RSI на молодшому і старшому таймфреймі.
Сигнали: помірні
5. BNB Miner
Опис: Спотовий бот для заробітку BNB, які можна використовувати для отримання знижок на комісії на Binance. Для торгівлі встановлено депозит у 300 USDT. Для опціонального усереднення угоди необхідно мати в розпорядженні 600 USDT, які в разі просадки потрібно розділити на два ручних усереднення.
Сигнали: рідкісні
6. BTC Spot
Опис: Спотовий бот з короткою сіткою перекриття в 11%. Для входу в угоду задіює низку трендових індикаторів і канальний індикатор Дончіана на молодших таймфреймах для збільшення частоти входу. Закриває угоду за сигналом індикатора RSI на перепроданості.
Сигнали: часті
Опис: Бот для балансу в 1000 USDT без плеча. Миттєво входить в угоду за ринковою ціною, використовуючи фільтр «Ціна > 0». У процесі усереднення задіяні 5 ордерів, які отримують сигнал від індикатора, що оцінює тиск покупців на актив.
Сигнали: часті
Налаштування, представлені в добірці, мають ознайомчий характер і не повинні сприйматися як пряме керівництво до дії або фінансова рекомендація.