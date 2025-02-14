Вітрина готових ботів | Що потрібно знати перед запуском?

Команда Veles провела комплексне тестування та оновлення налаштувань, представлених на вітрині готових ботів Veles.

До опису ботів додаються результати бектестингу за період в 1 рік. Також ми доклали рекомендації щодо оптимального застосування цих налаштувань у реальній торгівлі.

Перед запуском рекомендується проводити бектестування за останні тижні для звірки їхньої ефективності в поточній ситуації на ринку.

У разі негативного настрою на ринку рекомендується утриматися від їх використання до моменту відновлення ринку.

Активи, встановлені для роботи ботом, обрані за топом капіталізації CoinMarketCap. Налаштування підійдуть для роботи на будь-якій біржі, проте створені виключно під конкретну монету.

Що робити, щоб уникнути ліквідації?

Не запускайте ботів на весь депозит - виділяйте невелику частину від загального балансу. Ми рекомендуємо задіяти для всіх ботів не більше 30% від наявних коштів (з урахуванням плеча теж). Сума, що залишилася, необхідна для підтримки позиції.

Торгуючи ботом зі стоп-лосом, розраховуйте його вартість відносного вашого балансу. На один стоп-лосс має припадати не більше 1% від загальної суми на вашому рахунку. Щоб дізнатися вартість стоп-лосу в налаштуваннях бота, натисніть на кнопку «Попередній перегляд», де буде показана його вартість. Ще один спосіб - провести бектестування стратегії за обраний період і знайти угоду зі збитком.

Одним зі способів уникнути ліквідації - ручне усереднення, однак цю методику не рекомендується використовувати новачкам.

Також ви можете уникати просадки, використовуючи методику ручного закриття позицій на біржі перед проливом. Ознайомтеся з подібною методикою в навчальному ролику.

1. $1 TOP Bot

Опис: Бот розроблений виключно в освітніх цілях, щоб вивчити механізми роботи ринку і платформи. Плече х6 дає можливість відкривати угоди з мінімальною сумою. Встановлено стоп-лосс.

Сигнали: помірні

Вивчити бектест

2. Min Dep Bot

Опис: Бот для невеликого балансу в 50 USDT з х2 плечем. Миттєво входить в угоду за ринковою ціною, використовуючи фільтр «Ціна > 0». У наступних додаваннях ордерів використовує функцію усереднення за сигналом, що дає змогу постійно залишатися в ринку й ефективно набирати позицію.

Сигнали: часті

Вивчити бектест

3. 1 Ord + Stop Loss

Опис:

Бот з одним ордером і стоп-лоссом, призначений для невеликого балансу в 100 USDT з плечем х2. Для входу в угоду застосовується комбінація індикаторів MRC на різних таймфреймах. В алгоритмі передбачено функцію додаткового закриття збиткової угоди за сигналом індикатора (відсутній мінімальний PnL у профіті), що допомагає знизити можливі втрати від встановленого стоп-лосса.

Сигнали: часті

Вивчити бектест

4. RSI Grid

Опис: Бот із широкою сіткою ордерів, розставляє ордери в 20% перекритті. Для входу використовує сигнал комбінації індикаторів RSI на молодшому і старшому таймфреймі.

Сигнали: помірні

Вивчити бектест

5. BNB Miner

Опис: Спотовий бот для заробітку BNB, які можна використовувати для отримання знижок на комісії на Binance. Для торгівлі встановлено депозит у 300 USDT. Для опціонального усереднення угоди необхідно мати в розпорядженні 600 USDT, які в разі просадки потрібно розділити на два ручних усереднення.

Сигнали: рідкісні

Вивчити бектест

6. BTC Spot

Опис: Спотовий бот з короткою сіткою перекриття в 11%. Для входу в угоду задіює низку трендових індикаторів і канальний індикатор Дончіана на молодших таймфреймах для збільшення частоти входу. Закриває угоду за сигналом індикатора RSI на перепроданості.

Сигнали: часті

Вивчити бектест

7. Fast Start Bot

Опис: Бот для балансу в 1000 USDT без плеча. Миттєво входить в угоду за ринковою ціною, використовуючи фільтр «Ціна > 0». У процесі усереднення задіяні 5 ордерів, які отримують сигнал від індикатора, що оцінює тиск покупців на актив.

Сигнали: часті

Вивчити бектести

Налаштування, представлені в добірці, мають ознайомчий характер і не повинні сприйматися як пряме керівництво до дії або фінансова рекомендація.