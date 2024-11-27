Акції Veles

Акції | Veles Finance

Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!
Акції Veles

Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!

1 хв.
Veles Trader — Торгуйте, змагайтеся та перемагайте!
Акції Veles

Veles Trader — Торгуйте, змагайтеся та перемагайте!

1 хв.
Участь у WSOT і бонуси від Veles
Акції Veles

Участь у WSOT і бонуси від Veles

1 хв.
Тиждень знань і призів разом із Veles!
Акції Veles

Тиждень знань і призів разом із Veles!

1 хв.
Отримуйте USDT за торговий оборот на OKX
Акції Veles

Отримуйте USDT за торговий оборот на OKX

1 хв.
Реферальна програма Veles
Акції Veles

Реферальна програма Veles

2 хв.
WSOT 2026 — вигравайте до 640 000 USDT разом із командою Veles
Veles запускає GRID-ботів

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