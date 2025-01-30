Clayton - лістинг проекту та перспективи
Криптовалютний ринок продовжує поповнюватися новими проектами екосистеми The Open Network (TON), і одним із них є Clayton. У цій статті ми детально розглянемо особливості проєкту, його лістинг, поточну ціну і перспективи для інвесторів.
Clayton - короткий огляд проєкту
Clayton - це блокчейн-проект усередині соціальної мережі Telegram, орієнтований на створення міні-ігор і різних ігрових механік.
Основні особливості Clayton:
-
Наявність єдиного ігрового центру: усередині бота знаходяться безліч різних ігор, які зібрані в одному місці.
-
Реферальна система: користувачі, за чиїми реферальними посиланнями приєдналися запрошені, отримують від них винагороди в розмірі 10% від їхніх поінтів.
-
Центр завдань: Крім заробітку поінтів у міні-іграх, їх можна отримувати, виконуючи різні соціальні та партнерські завдання.
-
Ком’юніті: Розробники проєкту виділили 85% токенів для заохочення користувачів, що свідчить про їхні добрі взаємини і перспективи збереження у проєкту згуртованого ком’юніті.
Чим проєкт Clayton цікавий
Clayton серед криптовалютного співтовариства став більше асоціюватися як певний мем коїн Telegram, оскільки персонаж у своїй стилістиці має синій колір, а в назві абревіатуру ton. Якщо говорити про сам проєкт, то тут все ще цікавіше, оскільки розробники змогли об’єднати воєдино блокчейн-рішення, ігрові механіки та зробити аірдроп власного токена.
Де і коли відбувся лістинг Clayton
Лістинг токена Clayton відбувся 16 січня 2025 року на наступних криптовалютних біржах:
1. Gate. io - відома підтримкою інноваційних проєктів.
2. BingX - активно підтримує лістинги нових токенів.
3. KuCoin - популярна біржа для нових і перспективних токенів.
4. MEXC - лідер за кількістю унікальних лістингів проєктів з різних секторів.
Clayton - Ціна токена
Поточна ціна токена Clayton становить 0,00015-0,0002$. З моменту лістингу ціна змінилася наступним чином:
-
Дата лістингу: Стартова ціна становила 0,00035$.
-
Торги після лістингу: Потім на продажах аірдропщиків ціна скоригувалася більш ніж на 70%.
-
Динаміка: Після падіння ціни протягом тижня, монету почали відкуповувати і за кілька днів вона оновила свій максимум, ціна склала 0,0004$, що дорівнює понад 500% від мінімальних значень ціни.
Перспективи Clayton
Інвесторам важливо розуміти, які перспективи пропонує токен Clayton і що очікувати в майбутньому. Аналізуючи поточну ситуацію, можна виділити такі моменти:
- Чи варто купувати
Clayton демонструє стійке зростання, і його потенціал залишається високим. Купівля токена може бути вигідною для довгострокових інвесторів.
- Тримати чи продавати
Для тих, хто вже придбав токен на етапі лістингу або не продав свій аірдроп, є сенс і надалі утримувати активи, з огляду на нещодавнє зростання та можливе зростання в найближчому майбутньому, до того ж команда розробляє плани з практичного застосування токена і це може мати сильний вплив на ринковий попит.
- Ризики
Як і будь-який інший криптовалютний проєкт, Clayton схильний до ризиків волатильності та впливу ринкових чинників, тому варто завжди грамотно оцінювати свій ризик-менеджмент під час інвестування в проєкт.
Висновок
Clayton є перспективним проєктом із високим потенціалом зростання. Успішний лістинг на провідних біржах підтверджує інтерес до проєкту з боку інвесторів. Якщо ви плануєте інвестувати в Clayton, важливо заздалегідь оцінити ризики та переваги, а також слідкувати за динамікою ціни токена і нововведеннями в проєкті.
Запитання, які часто ставлять
1. Що таке Clayton?
Clayton - це ігровий мінідодаток у Telegram.
2. Де можна купити токен Clayton?
Токен доступний на Gate. io, BingX, Kucoin, Bitget і MEXC.
3. Яка поточна ціна токена Clayton?
Поточна ціна становить приблизно 0,0002$, але постійно змінюється в ринкових умовах.
4. Які перспективи у токена Clayton?
Токен має високий потенціал зростання завдяки унікальній технології та підтримці спільноти.
5. Які ризики пов’язані з інвестиціями в Clayton?
Серед основних ризиків можна виокремити - висока волатильність криптовалютного ринку і можливе зниження ціни токена через невиправдані очікування.