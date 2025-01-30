Clayton - лістинг проекту та перспективи

Криптовалютний ринок продовжує поповнюватися новими проектами екосистеми The Open Network (TON), і одним із них є Clayton. У цій статті ми детально розглянемо особливості проєкту, його лістинг, поточну ціну і перспективи для інвесторів.

Clayton - короткий огляд проєкту

Clayton - це блокчейн-проект усередині соціальної мережі Telegram, орієнтований на створення міні-ігор і різних ігрових механік.

Основні особливості Clayton:

Наявність єдиного ігрового центру: усередині бота знаходяться безліч різних ігор, які зібрані в одному місці.

Реферальна система: користувачі, за чиїми реферальними посиланнями приєдналися запрошені, отримують від них винагороди в розмірі 10% від їхніх поінтів.

Центр завдань: Крім заробітку поінтів у міні-іграх, їх можна отримувати, виконуючи різні соціальні та партнерські завдання.

Ком’юніті: Розробники проєкту виділили 85% токенів для заохочення користувачів, що свідчить про їхні добрі взаємини і перспективи збереження у проєкту згуртованого ком’юніті.

Чим проєкт Clayton цікавий

Clayton серед криптовалютного співтовариства став більше асоціюватися як певний мем коїн Telegram, оскільки персонаж у своїй стилістиці має синій колір, а в назві абревіатуру ton. Якщо говорити про сам проєкт, то тут все ще цікавіше, оскільки розробники змогли об’єднати воєдино блокчейн-рішення, ігрові механіки та зробити аірдроп власного токена.

Де і коли відбувся лістинг Clayton

Лістинг токена Clayton відбувся 16 січня 2025 року на наступних криптовалютних біржах:

1. Gate. io - відома підтримкою інноваційних проєктів.

2. BingX - активно підтримує лістинги нових токенів.

3. KuCoin - популярна біржа для нових і перспективних токенів.

4. MEXC - лідер за кількістю унікальних лістингів проєктів з різних секторів.

Clayton - Ціна токена

Поточна ціна токена Clayton становить 0,00015-0,0002$. З моменту лістингу ціна змінилася наступним чином:

Дата лістингу: Стартова ціна становила 0,00035$.

Торги після лістингу: Потім на продажах аірдропщиків ціна скоригувалася більш ніж на 70%.

Динаміка: Після падіння ціни протягом тижня, монету почали відкуповувати і за кілька днів вона оновила свій максимум, ціна склала 0,0004$, що дорівнює понад 500% від мінімальних значень ціни.

Перспективи Clayton

Інвесторам важливо розуміти, які перспективи пропонує токен Clayton і що очікувати в майбутньому. Аналізуючи поточну ситуацію, можна виділити такі моменти:

Чи варто купувати

Clayton демонструє стійке зростання, і його потенціал залишається високим. Купівля токена може бути вигідною для довгострокових інвесторів.

Тримати чи продавати

Для тих, хто вже придбав токен на етапі лістингу або не продав свій аірдроп, є сенс і надалі утримувати активи, з огляду на нещодавнє зростання та можливе зростання в найближчому майбутньому, до того ж команда розробляє плани з практичного застосування токена і це може мати сильний вплив на ринковий попит.

Ризики

Як і будь-який інший криптовалютний проєкт, Clayton схильний до ризиків волатильності та впливу ринкових чинників, тому варто завжди грамотно оцінювати свій ризик-менеджмент під час інвестування в проєкт.

Висновок

Clayton є перспективним проєктом із високим потенціалом зростання. Успішний лістинг на провідних біржах підтверджує інтерес до проєкту з боку інвесторів. Якщо ви плануєте інвестувати в Clayton, важливо заздалегідь оцінити ризики та переваги, а також слідкувати за динамікою ціни токена і нововведеннями в проєкті.

Запитання, які часто ставлять

1. Що таке Clayton?

Clayton - це ігровий мінідодаток у Telegram.

2. Де можна купити токен Clayton?

Токен доступний на Gate. io, BingX, Kucoin, Bitget і MEXC.

3. Яка поточна ціна токена Clayton?

Поточна ціна становить приблизно 0,0002$, але постійно змінюється в ринкових умовах.

4. Які перспективи у токена Clayton?

Токен має високий потенціал зростання завдяки унікальній технології та підтримці спільноти.

5. Які ризики пов’язані з інвестиціями в Clayton?

Серед основних ризиків можна виокремити - висока волатильність криптовалютного ринку і можливе зниження ціни токена через невиправдані очікування.