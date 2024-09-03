Цифрова валюта
Тиждень знань і призів разом із Veles!
Підсумки серпня 2024
Ринкові та лімітні ордери. У чому різниця і що краще?
Автоматизуй свій успіх: Як використовувати алгоритмічний трейдинг і бектестінг для підвищення прибутковості?
Отримуйте USDT за торговий оборот на OKX
Вплив Web3 і метавсесвіту на криптовалютні ринки
Етапи розвитку трейдера
Добірка спотових ботів від Veles
Для чого потрібен кумулятивний прибуток і як його відстежувати?
Платформа Veles як конструктор для створення ботів
Кореляція на ринку криптовалют
Коли і чому відбувається альтсезон?